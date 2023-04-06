Чернышова (Таракина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Таракина) Мария

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Таракинъ Григорий

Мать: Таракина Агрофена

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Чернышовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1845

Дочь: Чернышова Екатерина

Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1847

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1848

Сын: Чернышовъ Флоръ

Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1849

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1852

Дочь: Минодора

Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.04.1854

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1856

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1859

Сын: Чернышовъ Иванъ

Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1862

Сын: Чернышовъ Андрей

Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1864

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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