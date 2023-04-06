Чернышова (Таракина) Мария
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Таракинъ Григорий
Мать: Таракина Агрофена
Бракосочетание
04.02.1845
Муж: Чернышовъ Андрей
Рождение ребёнка
17.11.1845
Дочь: Чернышова Екатерина
Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей
Рождение ребёнка
10.05.1847
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей
Рождение ребёнка
14.08.1848
Сын: Чернышовъ Флоръ
Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей
Рождение ребёнка
01.10.1849
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей
Рождение ребёнка
10.09.1852
Дочь: Минодора
Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей
Рождение ребёнка
11.04.1854
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей
Рождение ребёнка
12.10.1856
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей
Рождение ребёнка
26.03.1859
Сын: Чернышовъ Иванъ
Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей
Рождение ребёнка
18.08.1862
Сын: Чернышовъ Андрей
Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей
Рождение ребёнка
06.03.1864
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Чернышовъ Андрей