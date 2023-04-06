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Фейзулла Усманов

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Место рождения

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1779

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Усман

Мать: Муслюма Абдикеева

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Дюсюм принятой ко двору Кусюмов (Утеганова сына)

Мать ребёнка: не указана

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Магуба

Мать ребёнка: Галима

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Гарифа

Мать ребёнка: Галима

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Шарифа

Мать ребёнка: Галима

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Залиха

Мать ребёнка: Науней

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Зейнаба

Мать ребёнка: Галима

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Излюбика

Мать ребёнка: Галима

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Курбангали Фейзуллин

Мать ребёнка: Галима

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мухаметгали

Мать ребёнка: Галима

Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаубасар Мустаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Науней

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галима

Смерть
1852
Муслюмово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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