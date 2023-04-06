Фейзулла Усманов
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Усман
Мать: Муслюма Абдикеева
Рождение ребёнка
1805
Сын: Дюсюм принятой ко двору Кусюмов (Утеганова сына)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Рождение ребёнка
1811
Рождение ребёнка
1813
Рождение ребёнка
1815
Рождение ребёнка
1820
Рождение ребёнка
1822
Рождение ребёнка
1823
Сын: Курбангали Фейзуллин
Мать ребёнка: Галима
Рождение ребёнка
1829
Сын: Мухаметгали
Мать ребёнка: Галима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жаубасар Мустаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Науней
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галима
Смерть
1852