Моргачева (Шляхова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моргачева (Шляхова) Анна Ивановна

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Место рождения

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1899

Муж: Моргачев Федор Михайлович

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Моргачев Никита Федорович

Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вера Федоровна

Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
15.02.1919

Сын: Моргачева Павел Федорович

Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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