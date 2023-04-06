Моргачева (Шляхова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1899
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900
Сын: Моргачев Никита Федорович
Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вера Федоровна
Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
15.02.1919
Сын: Моргачева Павел Федорович
Отец ребёнка: Моргачев Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно