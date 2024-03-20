Сараев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСараев Александр Николаевич

Сараев Александр Николаевич

Место рождения

Омская область деревня Андреевка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сараев Николай Петрович

Мать: Сараева Ольга Ивановна

Омская область деревня Андреевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Эмиль Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сараева Валентина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сараева Диана Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сараев Даниил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close