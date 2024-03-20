Сараев Александр Николаевич
Место рожденияОмская область деревня Андреевка
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сараев Николай Петрович
Мать: Сараева Ольга Ивановна
Омская область деревня Андреевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Эмиль Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сараева Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сараева Диана Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сараев Даниил Александрович