Ченцов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченцов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.10.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Ченцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Ченцова Галина Афанасьевна

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.02.1963

Сын: Ченцов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Ченцова Галина Афанасьевна

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1968

Сын: Ченцов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ченцова Наталья

Верхний Ат-Урях, Ягоднинский, Магаданская область
Смерть
07.10.2007
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
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