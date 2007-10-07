Ченцов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.10.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Ченцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Ченцова Галина Афанасьевна
Рождение ребёнка
25.02.1963
Мать ребёнка: Ченцова Галина Афанасьевна
Рождение ребёнка
1968
Мать ребёнка: Ченцова Наталья
Верхний Ат-Урях, Ягоднинский, Магаданская область
Смерть
07.10.2007