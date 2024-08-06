Леонтьев (Биткина) Марина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьев (Биткина) Марина Алексеевна

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Биткин Алексей Яковлевич

Мать: Биткина Устинья Федоровна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Алексей Никифорович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Леонтьев Акиндин Алексеевич

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Никифорович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Леонтьева Евлампия Алексеевна

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Никифорович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Леонтьева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Никифорович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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