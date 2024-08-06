Леонтьев (Биткина) Марина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Леонтьев Акиндин Алексеевич
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Леонтьева Евлампия Алексеевна
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Леонтьева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Леонтьев Алексей Никифорович
Смерть
Неизвестно