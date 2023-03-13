Вешнякова Аксинья Михаилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Вешняковъ Семенъ
Отец ребёнка: Вешняковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Вешняковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1767
Сын: Вешняковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Вешняковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Вешняковъ Данила
Отец ребёнка: Вешняковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1775
Сын: Вешняковъ Василий
Отец ребёнка: Вешняковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Вешняковъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вешняковъ Афонасий