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Вешнякова Аксинья Михаилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Вешняковъ Семенъ

Отец ребёнка: Вешняковъ Афонасий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Вешняковъ Афонасий

Рождение ребёнка
1767

Сын: Вешняковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Вешняковъ Афонасий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Вешняковъ Данила

Отец ребёнка: Вешняковъ Афонасий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Вешняковъ Василий

Отец ребёнка: Вешняковъ Афонасий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Вешняковъ Афонасий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вешняковъ Афонасий

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