Вешняковъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Вешняковъ Афонасий
Рождение ребёнка
1782
Сын: Вешняковъ Емельянъ
Мать ребёнка: Вешнякова Стефанида
Рождение ребёнка
1785
Сын: Вешняковъ Иванъ
Мать ребёнка: Вешнякова Стефанида
Рождение ребёнка
1788
Сын: Вешняковъ Дмитрий
Мать ребёнка: Вешнякова Стефанида
Рождение ребёнка
1791
Сын: Вешняковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Вешнякова Стефанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вешнякова Стефанида