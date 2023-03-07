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Вешняковъ Семенъ

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Вешняковъ Афонасий

Мать: Вешнякова Аксинья Михаилова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Вешняковъ Емельянъ

Мать ребёнка: Вешнякова Стефанида

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Вешняковъ Иванъ

Мать ребёнка: Вешнякова Стефанида

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Вешняковъ Дмитрий

Мать ребёнка: Вешнякова Стефанида

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Вешняковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Вешнякова Стефанида

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вешнякова Стефанида

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