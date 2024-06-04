Пупаревич Савелий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пупаревич Гаврил Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пупаревич Нина Савельевна
Мать ребёнка: Пупаревич Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пупаревич Николай Савельевич
Мать ребёнка: Пупаревич Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пупаревич Варвара
Смерть
Неизвестно