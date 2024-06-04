Пупаревич Савелий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупаревич Савелий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пупаревич Гаврил Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пупаревич Нина Савельевна

Мать ребёнка: Пупаревич Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пупаревич Николай Савельевич

Мать ребёнка: Пупаревич Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пупаревич Варвара

Смерть
Неизвестно

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