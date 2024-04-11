Иван Прокопьев
Место рождения
Дата рождения21.08.1834
Дата смерти27.08.1834
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1834
Отец: Прокопий Иванов
МК-1834 У кого кто родился. 21/22.08.1834 Дватцать перваго числа Починовской волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокопия Иванова и законной его жены Параскевы Андреевой от втораго его с н... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.08.1834
МК-1834 Когда и кто имянно померли. 27.08.1834 Дватцать седьмаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова крестьянина Прокопия Иванова сын Иван При погребении был: Дьячек Тимофей Иванов Ветлицки... Показать все