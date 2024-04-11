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Иван Прокопьев

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

21.08.1834

Дата смерти

27.08.1834

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1834

Отец: Прокопий Иванов

Мать: Вторая Жена Параскева Андреева

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1834 У кого кто родился. 21/22.08.1834 Дватцать перваго числа Починовской волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Прокопия Иванова и законной его жены Параскевы Андреевой от втораго его с н... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
27.08.1834
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1834 Когда и кто имянно померли. 27.08.1834 Дватцать седьмаго числа той же волости деревни Старова Фатюкова крестьянина Прокопия Иванова сын Иван При погребении был: Дьячек Тимофей Иванов Ветлицки... Показать все

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