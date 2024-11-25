Кинеев (Гаврилова) Екатерина 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Кинеев (Гаврилова) Екатерина

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1851

умерла 10.08.1883

Отец
Ларионов ГавриилОколо 1822 г.р.
Дети
Бандуркин Петр Константинов07.06.1881 г.р.
(Бандуркина) Надежда КонстантиноваНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ларионов Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинова Павел Константинов

Отец ребёнка: Сорокин Константин Димитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бандуркина) Надежда Константинова

Отец ребёнка: Сорокин Константин Димитриев

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
07.06.1881

Сын: Бандуркин Петр Константинов

Отец ребёнка: Сорокин Константин Димитриев

Смерть
10.08.1883

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