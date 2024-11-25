Кинеев (Гаврилова) Екатерина
женский, родилась 1851
умерла 10.08.1883
ОтецЛарионов ГавриилОколо 1822 г.р.
Дети
Бандуркин Петр Константинов07.06.1881 г.р.
(Бандуркина) Надежда КонстантиноваНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Ларионов Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинова Павел Константинов
Отец ребёнка: Сорокин Константин Димитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бандуркина) Надежда Константинова
Отец ребёнка: Сорокин Константин Димитриев
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1881
Сын: Бандуркин Петр Константинов
Отец ребёнка: Сорокин Константин Димитриев
Смерть
10.08.1883