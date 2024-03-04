Вадковская (Тютчева) Екатерина Васильевна После 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Вадковская (Тютчева) Екатерина Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1830

умерла Неизвестно

Супруги
Вадковский Фёдор Иванович24.03.1824 г.р.
Дети
Вадковский Василий Фёдорович15.10.1852 г.р.
Вадковский Владимир Фёдорович25.12.1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вадковский Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1852

Сын: Вадковский Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
25.12.1856

Сын: Вадковский Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
28.05.1857

Сын: Вадковский Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно

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