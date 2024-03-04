Вадковская (Тютчева) Екатерина Васильевна
женский, родилась После 1830
умерла Неизвестно
Супруги
Вадковский Фёдор Иванович24.03.1824 г.р.
Дети
Вадковский Василий Фёдорович15.10.1852 г.р.
Вадковский Владимир Фёдорович25.12.1856 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1852
Сын: Вадковский Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.12.1856
Сын: Вадковский Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1857
Сын: Вадковский Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Вадковский Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно