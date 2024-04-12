Остроушко (Угнивенко) Пелагея Владимировна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
30.10.1888
Рождение ребёнка
?.01.1892
Сын: Остроушко Епифан Андреевич
Отец ребёнка: Остроушко Андрей Анисимович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Скорая Вера Андреевна
Отец ребёнка: Остроушко Андрей Анисимович
Смерть
Неизвестно