Остроушко (Угнивенко) Пелагея Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроушко (Угнивенко) Пелагея Владимировна

Место рождения

Озёрное

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1888

Муж: Остроушко Андрей Анисимович

Рождение ребёнка
?.01.1892

Сын: Остроушко Епифан Андреевич

Отец ребёнка: Остроушко Андрей Анисимович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Скорая Вера Андреевна

Отец ребёнка: Остроушко Андрей Анисимович

Смерть
Неизвестно
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