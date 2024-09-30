Матикайнен (Тиелинен) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смерти20.12.1798
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Тиелинен Матвей Юрьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Матикайнен) Хедвиг Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Матикайнен Моисей Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
25.03.1761
Дочь: (Матикайнен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
16.03.1763
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
02.04.1764
Сын: Матикайнен Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
31.12.1766
Сын: Матикайнен Абрам Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
06.01.1770
Сын: Матикайнен Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.05.1772
Дочь: (Матикайнен) Юстина Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Остонен (Матикайнен) Катарина Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич
Смерть
20.12.1798