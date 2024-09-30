Матикайнен (Тиелинен) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Тиелинен) Анна Матвеевна

Место рождения

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1730

Дата смерти

20.12.1798

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Тиелинен Матвей Юрьевич

Мать: не указана

Телези, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Матикайнен) Хедвиг Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1752

Сын: Матикайнен Моисей Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Матикайнен Адам Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
25.03.1761

Дочь: (Матикайнен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
16.03.1763

Сын: Матикайнен Яков Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
02.04.1764

Сын: Матикайнен Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
31.12.1766

Сын: Матикайнен Абрам Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.01.1770

Сын: Матикайнен Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.05.1772

Дочь: (Матикайнен) Юстина Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Остонен (Матикайнен) Катарина Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Андреевич

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
20.12.1798
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

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