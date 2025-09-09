Тышкевич Кшиштоф Ян
мужской, родился 1942
ОтецТышкевич Кшиштоф Мария Станислав08.05.1911 г.р.
МатьТышкевич (Рехович) Барбара08.07.1911 г.р.
Супруги
Святополк-Четвертинская Дороти1952 г.р.
Дети
Тышкевич Александр1977 г.р.
Тышкевич Анна1984 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1977
Сын: Тышкевич Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Тышкевич Анна
Мать ребёнка: не указана