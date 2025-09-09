Тышкевич Кшиштоф Ян 1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тышкевич Кшиштоф Ян

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1942

Отец
Тышкевич Кшиштоф Мария Станислав08.05.1911 г.р.
Мать
Тышкевич (Рехович) Барбара08.07.1911 г.р.
Супруги
Святополк-Четвертинская Дороти1952 г.р.
Дети
Тышкевич Александр1977 г.р.
Тышкевич Анна1984 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Тышкевич Кшиштоф Мария Станислав

Мать: Тышкевич (Рехович) Барбара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Святополк-Четвертинская Дороти

Рождение ребёнка
1977

Сын: Тышкевич Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Тышкевич Анна

Мать ребёнка: не указана

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