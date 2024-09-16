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Камышова Ксения Ивановна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камышов Евдоким Степанович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.10.1897

Дочь: Камышова Анастасия Евдокимовна

Отец ребёнка: Камышов Евдоким Степанович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Камышов Кузьма Евдокимович

Отец ребёнка: Камышов Евдоким Степанович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Камышов Андрей Евдокимович

Отец ребёнка: Камышов Евдоким Степанович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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