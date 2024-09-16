Камышова Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1897
Дочь: Камышова Анастасия Евдокимовна
Отец ребёнка: Камышов Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Камышов Кузьма Евдокимович
Отец ребёнка: Камышов Евдоким Степанович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Камышов Андрей Евдокимович
Отец ребёнка: Камышов Евдоким Степанович
Смерть
Неизвестно