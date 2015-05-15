Старокожев Евгений Анатольевич
Место рождения
Дата рождения08.03.1962
Дата смерти15.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белик (Савицкая) Ольга Николаевна
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
15.05.2015
Арыкбалык, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область