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Старокожев Евгений Анатольевич

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Место рождения

Верхняя Полтавка, Константиновский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

08.03.1962

Дата смерти

15.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Полтавка, Константиновский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
31.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белик (Савицкая) Ольга Николаевна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
15.05.2015
Арыкбалык, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область

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