Чечина (Бондарева) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1954
Сын: Чечин Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Чечин Николай Данилович
Рождение ребёнка
21.07.1957
Дочь: Незнанова (Чечина) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Чечин Николай Данилович
Рождение ребёнка
07.07.1962
Дочь: Скакалова (Чечина) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Чечин Николай Данилович