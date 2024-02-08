Чечина (Бондарева) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечина (Бондарева) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1933

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чечин Николай Данилович

Рождение ребёнка
28.11.1954

Сын: Чечин Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Чечин Николай Данилович

Рождение ребёнка
21.07.1957

Дочь: Незнанова (Чечина) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Чечин Николай Данилович

Рождение ребёнка
07.07.1962

Дочь: Скакалова (Чечина) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Чечин Николай Данилович

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