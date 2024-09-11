(Кошель-Богович) Агафья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кошель-Богович) Агафья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошель-Богович Семён Устинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кошель-Богович Семён Устинович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Богович Василий Семенович

Отец ребёнка: Кошель-Богович Семён Устинович

Воложинки, Шарковщинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
30.06.1890

Дочь: Знак (Богович) Прасковья (Ефросинья) Семеновна

Отец ребёнка: Кошель-Богович Семён Устинович

Рождение ребёнка
28.01.1891

Сын: Богович (Кошель-Богович) Савелий (Силиверст, Селиверст, Селивейстр)) (Сильвестр) Семенович

Отец ребёнка: Кошель-Богович Семён Устинович

Воложинки, Шарковщинский район, Витебская область
В архивном уголовном деле год рождения 1894. Переселился из Белоруссии вместе с отцом, тремя братьями и сестрой в 1908 году.
Смерть
Неизвестно
Смерть в период времени с 1900 по 1907 год.

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