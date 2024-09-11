(Кошель-Богович) Агафья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошель-Богович Семён Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кошель-Богович Семён Устинович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Богович Василий Семенович
Отец ребёнка: Кошель-Богович Семён Устинович
Рождение ребёнка
30.06.1890
Дочь: Знак (Богович) Прасковья (Ефросинья) Семеновна
Отец ребёнка: Кошель-Богович Семён Устинович
Рождение ребёнка
28.01.1891
Сын: Богович (Кошель-Богович) Савелий (Силиверст, Селиверст, Селивейстр)) (Сильвестр) Семенович
Отец ребёнка: Кошель-Богович Семён Устинович
В архивном уголовном деле год рождения 1894. Переселился из Белоруссии вместе с отцом, тремя братьями и сестрой в 1908 году.
Смерть
Неизвестно
Смерть в период времени с 1900 по 1907 год.