Соловьева (Пирогова) Феодосия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Пирогова) Феодосия Сергеевна

Место рождения

Над ключем Кипуном, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

До 1946

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: Пирогов Сергей Филиппович

Мать: не указана

Над ключем Кипуном, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
1886 ст.

Муж: Соловьев Василий Викентиевич

Рождение ребёнка
20.01.1889 ст.

Сын: Соловьев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Викентиевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: Софронова (Соловьева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Викентиевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.12.1904

Сын: Соловьев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Викентиевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Соловьев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Викентиевич

Смерть
До 1946

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