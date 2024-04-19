Соловьева (Пирогова) Феодосия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиДо 1946
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: Пирогов Сергей Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
1886 ст.
Рождение ребёнка
20.01.1889 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Василий Викентиевич
Рождение ребёнка
1895 ст.
Дочь: Софронова (Соловьева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Викентиевич
Рождение ребёнка
18.12.1904
Сын: Соловьев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Соловьев Василий Викентиевич
Рождение ребёнка
1908 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Василий Викентиевич
Смерть
До 1946