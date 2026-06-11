Сарапулов Емельян Артамонович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецСарапулов Артамон Иванов1837 или 1842 г.р.
МатьСарапулова (Кайгородова) Евдокия Сергеева08.03.1844 г.р.
Супруги
Сарапулова МарияНеизвестно г.р.
Дети
(Сарапулова) Софья Емельяновна1894 г.р.
Сарапулов Иван ЕмельяновичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарапулова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сарапулов Иван Емельянович
Мать ребёнка: Сарапулова Мария
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Сарапулова) Софья Емельяновна
Мать ребёнка: Сарапулова Мария
Смерть
Неизвестно