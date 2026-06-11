Сарапулов Емельян Артамонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сарапулов Емельян Артамонович

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Сарапулов Артамон Иванов1837 или 1842 г.р.
Мать
Сарапулова (Кайгородова) Евдокия Сергеева08.03.1844 г.р.
Супруги
Сарапулова МарияНеизвестно г.р.
Дети
(Сарапулова) Софья Емельяновна1894 г.р.
Сарапулов Иван ЕмельяновичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сарапулов Артамон Иванов

Мать: Сарапулова (Кайгородова) Евдокия Сергеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарапулова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарапулов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Сарапулова Мария

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Сарапулова) Софья Емельяновна

Мать ребёнка: Сарапулова Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.