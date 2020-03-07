Морозов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Владимир Иванович

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Место рождения

Бетово, Брянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

27.11.1929

Дата смерти

07.03.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бетово, Брянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
07.03.2020
Копейск, Копейский, Челябинская область
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