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Морозов Владимир Иванович
Морозов Владимир Иванович
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Место рождения
Бетово
, Брянский муниципальный район, Брянская область
Дата рождения
27.11.1929
Дата смерти
07.03.2020
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бетово
, Брянский муниципальный район, Брянская область
Смерть
07.03.2020
Копейск
, Копейский, Челябинская область
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