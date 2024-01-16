Ситдикова Бибигалимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситдикова Бибигалимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Ситдык

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Бибинагимә

Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1856

Дочь: Фәгилә

Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1859 ст.

Дочь: Бибимаусуфа Мухамматгалиевна

Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1865

Дочь: Бибисәмигә

Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1869

Дочь: Сәхибҗамал

Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1872

Сын: Мутыгулла

Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1874

Дочь: Бибимахруй

Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.11.1876

Дочь: Бибиҗәмәлия

Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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