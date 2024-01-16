Ситдикова Бибигалимя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Ситдык
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Бибинагимә
Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович
Рождение ребёнка
13.02.1856
Дочь: Фәгилә
Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович
Рождение ребёнка
28.01.1859 ст.
Дочь: Бибимаусуфа Мухамматгалиевна
Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович
Рождение ребёнка
07.02.1865
Дочь: Бибисәмигә
Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович
Рождение ребёнка
09.01.1869
Дочь: Сәхибҗамал
Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович
Рождение ребёнка
12.02.1872
Сын: Мутыгулла
Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович
Рождение ребёнка
24.04.1874
Дочь: Бибимахруй
Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович
Рождение ребёнка
17.11.1876
Дочь: Бибиҗәмәлия
Отец ребёнка: Мухамматгали Хибатуллович
Смерть
Неизвестно