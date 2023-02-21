Варченко (Любимова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варченко (Любимова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.2006

Дочь: Варченко Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Варченко Сергей Александрович

Рождение ребёнка
21.11.2015

Дочь: Варченко Валерия Сергеевна

Отец ребёнка: Варченко Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варченко Сергей Александрович

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