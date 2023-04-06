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Никифор Иванов

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Иван Денисов

Мать: Евдокия Павлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Пётр Никифоров

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евгения Никифорова

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Фадей Никифоров

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Конон Никифоров

Мать ребёнка: Матрона Михайлова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Михайлова

Смерть
1846
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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