Никифор Иванов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Иван Денисов
Мать: Евдокия Павлова
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пётр Никифоров
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евгения Никифорова
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Фадей Никифоров
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Конон Никифоров
Мать ребёнка: Матрона Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Михайлова
Смерть
1846