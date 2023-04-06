- Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения01.03.1827 ст.
Дата смерти16.05.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1846 ст.
Муж: - Василий Никифоров
Рождение ребёнка
28.08.1858 ст.
Сын: - Захар Васильев
Отец ребёнка: - Василий Никифоров
Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.05.1902 ст.