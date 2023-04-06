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- Евдокия Иванова

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Место рождения

Берляково, Чепчуговская волость, Казанский уезд

Дата рождения

01.03.1827 ст.

Дата смерти

16.05.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Берляково, Чепчуговская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
08.11.1846 ст.

Муж: - Василий Никифоров

Рождение ребёнка
28.08.1858 ст.

Сын: - Захар Васильев

Отец ребёнка: - Василий Никифоров

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.05.1902 ст.
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