Мещерский Николай Петрович 06.11.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Мещерский Николай Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 06.11.1905, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 18.07.1966, город Версаль, Ивелин, Иль-де-Франс, Французская республика

Мать
Мещерская (Струве) Вера Кирилловна21.01.1876 г.р.
Отец
Мещерский Пётр Николаевич24.05.1869 г.р.
Супруги
Мещерская (Леруа) Ивонн Клэр Мари Амели07.06.1911 г.р.
Мещерская (Хаири) Ирина (Нимет)08.08.1902 г.р.
Дети
Мещерский Пётр Николаевич04.06.1948 г.р.
Мещерский Александр Николаевич02.03.1950 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1905

Отец: Мещерский Пётр Николаевич

Мать: Мещерская (Струве) Вера Кирилловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещерская (Хаири) Ирина (Нимет)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
12.01.1948

Жена: Мещерская (Леруа) Ивонн Клэр Мари Амели

Рождение ребёнка
04.06.1948

Сын: Мещерский Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Мещерская (Леруа) Ивонн Клэр Мари Амели

Рождение ребёнка
02.03.1950

Сын: Мещерский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мещерская (Леруа) Ивонн Клэр Мари Амели

коммуна Нёйи-сюр-Сен, Сена, Четвёртая Французская республика

Смерть
18.07.1966
город Версаль, Ивелин, Иль-де-Франс, Французская республика

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