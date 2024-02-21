Мещерский Николай Петрович
мужской, родился 06.11.1905, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 18.07.1966, город Версаль, Ивелин, Иль-де-Франс, Французская республика
МатьМещерская (Струве) Вера Кирилловна21.01.1876 г.р.
ОтецМещерский Пётр Николаевич24.05.1869 г.р.
Супруги
Мещерская (Леруа) Ивонн Клэр Мари Амели07.06.1911 г.р.
Мещерская (Хаири) Ирина (Нимет)08.08.1902 г.р.
Дети
Мещерский Пётр Николаевич04.06.1948 г.р.
Мещерский Александр Николаевич02.03.1950 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1905
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
12.01.1948
Рождение ребёнка
04.06.1948
Сын: Мещерский Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Мещерская (Леруа) Ивонн Клэр Мари Амели
Рождение ребёнка
02.03.1950
Сын: Мещерский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мещерская (Леруа) Ивонн Клэр Мари Амели
коммуна Нёйи-сюр-Сен, Сена, Четвёртая Французская республика
Смерть
18.07.1966
город Версаль, Ивелин, Иль-де-Франс, Французская республика