Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: ?

Мать: Дарья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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