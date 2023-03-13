Варворкина (Махова) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти20.01.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Маховъ Пантелей
Мать: Махова Федосья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Макарова Авдотья
Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Крутикова Анна
Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей
Рождение ребёнка
1785
Сын: Варворкинъ Крутиковъ Петръ
Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей
Рождение ребёнка
25.01.1787
Сын: Варворкинъ Григорий
Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Сударчикова Авдотья
Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Варворкина Анна
Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Варворкина Алена
Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варворкинъ Сергей
Смерть
20.01.1840