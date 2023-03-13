Варворкина (Махова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарворкина (Махова) Василиса

Варворкина (Махова) Василиса

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

20.01.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Маховъ Пантелей

Мать: Махова Федосья

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Макарова Авдотья

Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Крутикова Анна

Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей

Рождение ребёнка
1785

Сын: Варворкинъ Крутиковъ Петръ

Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1787

Сын: Варворкинъ Григорий

Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Сударчикова Авдотья

Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Варворкина Анна

Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Варворкина Алена

Отец ребёнка: Варворкинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варворкинъ Сергей

Смерть
20.01.1840
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close