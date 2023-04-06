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Чернятев Кондрат Михайлович

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1780 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1747 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780 ст.

Отец: Чернятев Михаил Миронович

Мать: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.

Сын: Чернятев Пётр Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.

Сын: Чернятев Тит Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.

Сын: Чернятев Поликарп Кондратович

Мать ребёнка: не указана

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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