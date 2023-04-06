Чернятев Кондрат Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1780 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780 ст.
Отец: Чернятев Михаил Миронович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1798 ст.
Сын: Чернятев Пётр Кондратович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806 ст.
Сын: Чернятев Поликарп Кондратович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно