Кокушкина Александра Антоновна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: ?
Отец ребёнка: Кокушкин Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акилина Прокофьевна
Отец ребёнка: Кокушкин Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кокушкин Абрам Прокофьевич
Отец ребёнка: Кокушкин Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Прокофьевна
Отец ребёнка: Кокушкин Прокофий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно