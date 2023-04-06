Кокушкина Александра Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокушкина Александра Антоновна

Кокушкина Александра Антоновна

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: ?

Отец ребёнка: Кокушкин Прокофий Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акилина Прокофьевна

Отец ребёнка: Кокушкин Прокофий Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кокушкин Абрам Прокофьевич

Отец ребёнка: Кокушкин Прокофий Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Прокофьевна

Отец ребёнка: Кокушкин Прокофий Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокушкин Прокофий Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close