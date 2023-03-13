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Паренковъ Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Паренковъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Клепинина Ирина Гаврилова

Мать ребёнка: Паренкова Прасковья Никифорова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Паренковъ Андрей

Мать ребёнка: Паренкова Прасковья Никифорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Паренковъ Иванъ

Мать ребёнка: Паренкова Прасковья Никифорова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грушина Паренкова Марина Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паренкова Прасковья Никифорова

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