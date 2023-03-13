Паренковъ Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Паренковъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Клепинина Ирина Гаврилова
Мать ребёнка: Паренкова Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Паренковъ Андрей
Мать ребёнка: Паренкова Прасковья Никифорова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Паренковъ Иванъ
Мать ребёнка: Паренкова Прасковья Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно