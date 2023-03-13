Паренкова Прасковья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Клепинина Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Паренковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1772
Сын: Паренковъ Андрей
Отец ребёнка: Паренковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1780
Сын: Паренковъ Иванъ
Отец ребёнка: Паренковъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Паренковъ Гаврила
Смерть
1785