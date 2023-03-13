Паренкова Прасковья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паренкова Прасковья Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Клепинина Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Паренковъ Гаврила

Рождение ребёнка
1772

Сын: Паренковъ Андрей

Отец ребёнка: Паренковъ Гаврила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Паренковъ Иванъ

Отец ребёнка: Паренковъ Гаврила

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паренковъ Гаврила

Смерть
1785
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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