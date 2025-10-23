Черкасова (Белосельская) Елизавета Михайловна
женский, родилась 04.03.1742, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 17.07.1807, Люблин, Województwo lubelskie, Rzeczpospolita Polska
МатьБелосельская (Чернышёва) Наталья Григорьевна05.04.1711 г.р.
ОтецБелосельский Михаил Андреевич01.11.1702 г.р.
Супруги
Черкасов Иван Иванович05.01.1732 г.р.
Дети
Черкасова Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
04.03.1742
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкасова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Черкасов Иван Иванович
Бракосочетание
29.07.1762
Смерть
17.07.1807
Люблин, Województwo lubelskie, Rzeczpospolita Polska