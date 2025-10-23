Черкасова (Белосельская) Елизавета Михайловна 04.03.1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черкасова (Белосельская) Елизавета Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 04.03.1742, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 17.07.1807, Люблин, Województwo lubelskie, Rzeczpospolita Polska

Мать
Белосельская (Чернышёва) Наталья Григорьевна05.04.1711 г.р.
Отец
Белосельский Михаил Андреевич01.11.1702 г.р.
Супруги
Черкасов Иван Иванович05.01.1732 г.р.
Дети
Черкасова Анна ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1742

Отец: Белосельский Михаил Андреевич

Мать: Белосельская (Чернышёва) Наталья Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкасова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Черкасов Иван Иванович

Бракосочетание
29.07.1762

Муж: Черкасов Иван Иванович

Смерть
17.07.1807
Люблин, Województwo lubelskie, Rzeczpospolita Polska

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