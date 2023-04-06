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Владимир Герасимов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Ульяна Владимирова

Мать ребёнка: Аграфена Яковлева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Татьяна Владимирова

Мать ребёнка: Аграфена Яковлева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Матрена Владимирова

Мать ребёнка: Аграфена Яковлева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Тимофей Владимиров

Мать ребёнка: Аграфена Яковлева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1816
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