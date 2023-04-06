Владимир Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Ульяна Владимирова
Мать ребёнка: Аграфена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Татьяна Владимирова
Мать ребёнка: Аграфена Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Матрена Владимирова
Мать ребёнка: Аграфена Яковлева
Рождение ребёнка
1816
Сын: Тимофей Владимиров
Мать ребёнка: Аграфена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816