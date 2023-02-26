Параскева (Яковлева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева (Яковлева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1793

Дочь: Параскева Артемиева

Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
21.03.1800

Сын: Василий Артемиев

Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.09.1801

Дочь: Марфа Артемова

Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1806

Сын: Прохор Артемиев

Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий (Иосифов)

Смерть
Неизвестно
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