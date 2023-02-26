Параскева (Яковлева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1793
Дочь: Параскева Артемиева
Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
21.03.1800
Сын: Василий Артемиев
Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
04.09.1801
Дочь: Марфа Артемова
Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1806
Сын: Прохор Артемиев
Отец ребёнка: Артемий (Иосифов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий (Иосифов)
Смерть
Неизвестно