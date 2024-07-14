Кириллов Назарий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.10.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1882 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/124
Бракосочетание
16.04.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/141
Рождение ребёнка
18.04.1901 ст.
Сын: Кириллов Георгий Назарович
Мать ребёнка: Кириллова (Дьяконова) Ирина Сергеевна
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/113
Рождение ребёнка
05.03.1902 ст.
Сын: Кириллов Василий Назарович
Мать ребёнка: Кириллова (Дьяконова) Ирина Сергеевна
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/32
Восприемник
15.04.1908 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3bd9ac53-6012-4389-8e48-3a456e5aaabc/56
Рождение ребёнка
05.03.1909 ст.
Сын: Кириллов Василий Назарович
Мать ребёнка: Кириллова (Дьяконова) Ирина Сергеевна
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/7 воспр жена Ивана Владимировича Пожиткова Анна Ивановна
Восприемник
23.10.1909 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/29
Рождение ребёнка
19.07.1911 ст.
Мать ребёнка: Кириллова (Дьяконова) Ирина Сергеевна
https://ya.ru/archive/catalog/32466559-5c71-4fb1-84ac-852726fb8198/61
Смерть
Неизвестно