Ермолаев Харитон (Харлам) Федоров
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Ермолаев Федор Радионов
Мать: Параскева Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Николаева
Рождение ребёнка
?.09.1850
Мать ребёнка: Степанида Николаева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Ермолаева) Василиса Харламова
Мать ребёнка: Степанида Николаева
Смерть
Неизвестно