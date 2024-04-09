Ермолаев Харитон (Харлам) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Харитон (Харлам) Федоров

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Ермолаев Федор Радионов

Мать: Параскева Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Николаева

Рождение ребёнка
?.09.1850

Сын: Ермолаев Федот Харитонов

Мать ребёнка: Степанида Николаева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Ермолаева) Василиса Харламова

Мать ребёнка: Степанида Николаева

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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