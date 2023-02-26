Андрей Дмитриев
Место рожденияд.Горохи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Горохи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1795
Сын: Никифор Андреев
Мать ребёнка: Елена Прокофиева
д.Горохи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно