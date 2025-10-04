Батюшкова (Александрова) Галина Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Батюшкова (Александрова) Галина Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Батюшков Евгений Георгиевич27.12.1927 г.р.
Дети
Батюшкова Екатерина Евгеньевна17.12.1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1950

Муж: Батюшков Евгений Георгиевич

Рождение ребёнка
25.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батюшков Евгений Георгиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
17.12.1958

Дочь: Батюшкова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Батюшков Евгений Георгиевич

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область

Смерть
Неизвестно

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