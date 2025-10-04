Батюшкова (Александрова) Галина Петровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Батюшков Евгений Георгиевич27.12.1927 г.р.
Дети
Батюшкова Екатерина Евгеньевна17.12.1958 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1950
Рождение ребёнка
25.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батюшков Евгений Георгиевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.12.1958
Дочь: Батюшкова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Батюшков Евгений Георгиевич
Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Смерть
Неизвестно