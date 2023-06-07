Грошикова Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796 или 1798
Дата смерти16.03.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 04.10.1814
Дочь: Грошикова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич
Рождение ребёнка
16.10.1818
Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич
Рождение ребёнка
09.06.1819
Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.02.1821
Дочь: Грошикова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич
Рождение ребёнка
25.09.1823
Дочь: Грошикова Ефросиния Сергеевна
Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Грошикова Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Грошиков Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около ?.02.1835
Дочь: Грошикова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1856