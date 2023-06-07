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Грошикова Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796 или 1798

Дата смерти

16.03.1856

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 или 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 04.10.1814

Дочь: Грошикова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.10.1818

Сын: Грошиков Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1819

Сын: Грошиков Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1821

Дочь: Грошикова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1823

Дочь: Грошикова Ефросиния Сергеевна

Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Грошикова Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Грошиков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около ?.02.1835

Дочь: Грошикова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Грошиков Сергей Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Сергей Кондратьевич

Смерть
16.03.1856
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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