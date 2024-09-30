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Матикайнен Суло Петрович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

03.11.1935

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1935

Отец: Матикайнен Петр Иванович

Мать: Матикайнен (Райккерус) Ольга Ивановна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
механик
Смерть
1998
Причина смерти: несчастный случай: упал с 5-го этажа

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