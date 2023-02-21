Анкундинова Авдотья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1848 ст.
Дочь: Бруданина Надежда Тихонова
Отец ребёнка: Анкундинов Тихон Гавриилов
Владимировка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Спасское или Владимировка. В 1848 помещицы Болтиной, в 1850 пом. Савельевых
Бракосочетание
Неизвестно
2й брак
Смерть
Неизвестно