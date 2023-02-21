Анкундинова Авдотья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкундинова Авдотья Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1848 ст.

Дочь: Бруданина Надежда Тихонова

Отец ребёнка: Анкундинов Тихон Гавриилов

Владимировка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Спасское или Владимировка. В 1848 помещицы Болтиной, в 1850 пом. Савельевых
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкундинов Тихон Гавриилов

2й брак
Смерть
Неизвестно
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