Муниров Акрам Канафеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муниров Канафи
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мунирова Раиля Акрамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мунирова Лилия Акрамовна
Мать ребёнка: Мухамедгаллина Фарида Хажмухаметовна
Смерть
Неизвестно