Муниров Акрам Канафеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муниров Акрам Канафеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муниров Канафи

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мунирова Раиля Акрамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муниров Марат Акрамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мунирова Лилия Акрамовна

Мать ребёнка: Мухамедгаллина Фарида Хажмухаметовна

Смерть
Неизвестно

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