Артемьева (Фартыгина) Ирина Егоровна
Место рожденияТравяное
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
04.11.1836
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Артемьева) Дарья Павловна
Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Артемьева) Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович
Рождение ребёнка
16.07.1851
Сын: Артемьев Афиноген Павлович
Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович
Рождение ребёнка
28.09.1852
Дочь: (Артемьева) Фекла Павловна
Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович
Рождение ребёнка
26.11.1855
Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович
Рождение ребёнка
17.09.1858
Дочь: (Артемьева) Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович
Смерть
Неизвестно