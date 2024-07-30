Артемьева (Фартыгина) Ирина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Фартыгина) Ирина Егоровна

Место рождения

Травяное

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Фартыгин Георгий (Егор) Иванович

Мать: Фартыгина Анастасия

Бракосочетание
04.11.1836

Муж: Артемьев Павел Никифорович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Артемьев Петр Павлович

Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Артемьева) Дарья Павловна

Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Артемьев Лука Павлович

Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Артемьев Петр Павлович

Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Артемьева) Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
16.07.1851

Сын: Артемьев Афиноген Павлович

Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович

Куликово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.09.1852

Дочь: (Артемьева) Фекла Павловна

Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович

Рождение ребёнка
26.11.1855

Сын: Артемьев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович

Рождение ребёнка
17.09.1858

Дочь: (Артемьева) Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Артемьев Павел Никифорович

Смерть
Неизвестно

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