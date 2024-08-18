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Шестаков Иван Родионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

До 1809

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Шестаков Родион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Улиания Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Шестакова Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Улиания Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Шестакова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шестакова Улиания Поликарповна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Шестаков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Улиания Поликарповна

Рождение ребёнка
27.10.1804 ст.

Сын: Шестаков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шестакова Улиания Поликарповна

Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
До 1809

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