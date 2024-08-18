Шестаков Иван Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиДо 1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Шестаков Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Шестакова Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Улиания Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Шестакова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шестакова Улиания Поликарповна
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Шестакова Улиания Поликарповна
Рождение ребёнка
27.10.1804 ст.
Сын: Шестаков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Шестакова Улиания Поликарповна
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
Смерть
До 1809