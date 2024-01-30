(Лисовская) Матрона Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лисовская) Матрона Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

11.02.1788 ст.

Пол

Женский

Отец

С 1753 по 1754 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Около 1777

Отец: Лисовский Яков Максимович

Мать: Лисовская Анна Захаровна

Дата рождения исходя из возраста в Исповедальных ведомостях 1787-1789 гг. и метрической записи о смерти.
Место жительства
С 1787
Очкино, Сумська область
В Исповедальных ведомостях за 1786 г. не упоминается. За 1787 г. и 1789 г. - упоминается.
Смерть
11.02.1788 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти не указана.

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