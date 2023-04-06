Пурлевский Петр Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурлевский Петр Саввин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1841

Жена: Елизавета Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - села Великого после бываго крестьянина Саввы Дмитриева Пурлевского сын Петр, православный, первым браком, 18 лет Невеста - девица Елизавета Иванова, дочь того же села крестьянина Ивана Василье... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1842

Дочь: Серафима Петрова

Мать ребёнка: Елизавета Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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