Пурлевский Петр Саввин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1841
Жена: Елизавета Иванова
Жених - села Великого после бываго крестьянина Саввы Дмитриева Пурлевского сын Петр, православный, первым браком, 18 лет Невеста - девица Елизавета Иванова, дочь того же села крестьянина Ивана Василье... Показать все
Рождение ребёнка
17.07.1842
Дочь: Серафима Петрова
Мать ребёнка: Елизавета Иванова
Смерть
Неизвестно