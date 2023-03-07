Салтанов Яков Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтанов Яков Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Салтанов Тимофей Ларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1895 ст.

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Салтанова Марья Данилова

Рождение ребёнка
04.03.1898 ст.

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Салтанова Марья Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтанова Марья Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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