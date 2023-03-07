Салтанов Яков Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салтанов Тимофей Ларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1895 ст.
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Салтанова Марья Данилова
Рождение ребёнка
04.03.1898 ст.
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Салтанова Марья Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтанова Марья Данилова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно