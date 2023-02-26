Леонычева Марина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонычева Марина Иванова

Леонычева Марина Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

27.02.1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1851

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Леонтев (леонычев) Михаил Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.03.1862

Сын: Гавриил Михайлов

Отец ребёнка: Леонтев (леонычев) Михаил Петров

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
27.02.1866
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от горячки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close