Леонычева Марина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти27.02.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1851
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Леонтев (леонычев) Михаил Петров
Рождение ребёнка
23.03.1862
Сын: Гавриил Михайлов
Отец ребёнка: Леонтев (леонычев) Михаил Петров
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
27.02.1866
Причина смерти: от горячки